Galerii ⟩ Lasnamäel viidi distantsõppel õpilastele toidupakke

«Kool palus, et linnaosavalitsus tuleks appi pakkide laiali vedamisel. Me siis mehitasime neli nii-öelda ekipaaži ja viisime täna laiali umbes sada toidupakki nendele õpilastele, kes peavad olema kodus. Kool viis oma jõududega veel umbes sada pakki,» selgitas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Küsimusele, miks linnaosavanem ise toidukullerit mängib, vastas Svet: «Praegusel ajal ei ole linnaosavanem kindlasti kõige olulisem töötaja linnaosavalitsuses. Praegu on selleks kindlasti sotsiaalhoolekande osakonna töötajad. See oli teadlik otsus, et me ei pane sotsiaalhoolekande spetsialiste ja lastekaitse spetsialiste toidupakke transportima, sest neil on praegu olulisemad tööd käsil.»

Ta lisas, et sel nädalal on kavas ka Euroopa Liidu toiduabi jagamine ja ka sellest tuleb osa inimestele koju viia, sest need on üsna rasked pakid ja paljud abisaajad pole võimelised ise sellele järele tulema. «Me otsustasime, et ei hakka neid inimesi koolitoidupakkide laialivedamisse kaasama. Seetõttu võtsin ka mina oma auto peale umbes 20 pakki ja viisin need hommikul enne linnavalitsuse istungit laiali,» lausus Svet.