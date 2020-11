«Kui tema soov ja eesmärk on võidelda populismi ja räuskamisega, siis on ta ilmselt valinud vale erakonna. Isamaas ei ole probleemi ei populismi ega räuskamisega. Isamaa tasakaalustab väga hästi täna Eesti poliitikas justnimelt neid erinevaid äärmusi, neid teravaid väljaütlemisi, neid reljeefseid vastastikku süüdistamisi. Seetõttu mulle tundub, et Lavly Perlingu valik ei pruugi sugugi õige olla,» teatas erakonna esimees.