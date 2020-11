Eesti vanglatesse uusi koroonajuhtumeid ei lisandunud

Varasematest koroonapositiivsetest Viru Vangla vangidest on arstid tunnistanud kolmapäeva seisuga tervenenuks 177. Varasemalt haiglaravil olnud vangide tervis on tänaseks paranenud ning nad on toodud tagasi vanglasse. Nakatunud vangidest on vanglast vabanenud seitse vangi, kelle järele valvamiseks vajalikud andmed on edastatud terviseametile. Viru Vangla vangide hulgas on aktiivseid koroonaviiruse haigusjuhte praeguse seisuga 33. Viru Vangla teenistujate seas on aktiivseid koroonaviiruse haigusjuhte 12.