Pildid ja video ⟩ Tallinna laulukaare tulekahjustused osutusid arvatust suuremaks

Lauluväljaku juhid lasid teha emeriitprofessor Karl Õigeri eestvedamisel ekspertiisi, millest selgus, et kahju oli suurem kui esmalt arvati. Kõlaekraani puitpinnal on tulekahjustused üle 150 ruutmeetri suurusel alal ning põlengueelse olukorra taastamiseks tuleb eemaldada katusekate, katuse roovid, aluskate, sarikad ja kolmekihiline puitkoorik ning asendada need endisel kujul.