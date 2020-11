Rahvusvahelises narkoäris süüdistatavad tahtsid menetluse lõpetamist

Riigikohus nentis, et Medunitsa on kohtumenetluses vahi all olnud juba üle kolme ja poole aasta ning koos kohtueelses menetluses vahi all viibitud ajaga ületab tema vahistus nelja ja poolt aastat. «Tegemist on isegi menetletava kriminaalasja eripära arvestades märkimisväärselt pika ajaga,» tõdes riigikohus.