Kurm peaministrile: olgu julge ja täitku inimestele antud lubadused

Eesti valitsus tahab uut uurimist läbi viia koostöös Rootsi ja Soomega, kellega seob meid ühine hauarahuleping. Tänaseks on aga selge, et nende seadused laevavraki juurde sukeldumist ei luba.

«Selleks, et Rootsis ja Soomes pall veerema hakkaks, on vaja ohutusjuurdluskeskuste seisukohta, et uurida tuleb. See on signaaliks, et neis riikides seadusi muuta,» ütleb Peterkop, kes ei oska hinnata, kui kaua nende riikide vastavad ametid oma eeluurimist läbi viivad.