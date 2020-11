Reformierakond heitis maskivastase meeleavalduse korraldaja oma ridadest välja

«Jah, mask on ebamugav, aga see on väikene ebamugavus selleks, et ühiskonda jälle lukku ei panda,» märkis ta.

Peaminister Jüri Ratas nentis valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on demokraatlik riik ja inimestel on võimalus soovi korral meelt avaldada. Samas toonitas ta, et koroonaviirus levib Eestis laialdaselt ning väga kiiresti. «Sellistel massikogunemistel on väga suur tõenäosus nakatuda,» hoiatas Ratas.