Paika sai riigimetsa järgmise viie aasta raiepindala

«Väike muutus raiete jaotuses on omakorda tingitud mitme muudatuse koosmõjust, näiteks metsade inventeerimisandmete uuendamine ja uute maade lisandumine. Lisaks on tehtud muutusi metsamaa kaitsestaatustes ja leitud on uusi vääriselupaiku,» selgitas keskkonnaminister Rain Epler.