Pildid ⟩ Noorpoliitikud korraldasid Vabaduse väljakul maske pooldava vastupiketi

«Reformierakonnas on üle kümne tuhande liikme ja otsuseid langetab erakonna juhtkond. Ma ei ole seal erakonna palvel, kutsel ega soovil,» rõhutas Šabad. Ta lisas, et tegelikult on tema mure inimeste tervise pärast tekkinud isiklikust kogemusest.

«Mu enda perekonnas oli olukord, kus üks inimene oli koroonaviirusega nakatunud ning väga raskes seisus, aga teine on maskivastane,» ütles Šabad ning lisas, et just seetõttu tunneb ta muret ja kodanikukohust tuletada inimestele meelde, et maskist on kasu ja seetõttu sai ka tänane üritus planeeritud, et soovijatele maske ning desinfitseerimisvahendit jagada.