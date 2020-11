Paljassaares paugutanud meestel tuli politseile selgitusi anda

Neljapäeval teatati, et Paljassaares on kuulda laske ning kolm meest lahkusid autoga Põhja-Tallinna suunas. Kutsele reageerisid kaks Kesklinna politseijaoskonna liikluspatrulli, kes leidsid kirjeldatud sõiduki ning peatasid selle Sõle tänaval.

Autos olid kolm noormeest ning püstolikohver stardipüstoli ja paukpadrunitega. Vestluses selgus paugutamise põhjus - mehed olid käinud värskelt soetatud stardipüstolit Paljassaarel proovimas. Eeldati, et seal ollakse inimestest eemal ning paugutamine kedagi ei häiri.

Politsei rõhutab, et relvadega seotud väljakutsetele reageeritakse resoluutselt, kuna eemalt on visuaalselt võimatu tuvastada, kas tegemist on päris relva või maketi, stardipüstoli, õhkrelva või mänguasjaga.