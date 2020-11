Aleksandr (56): Kuigi see on teine laine, siis see on ikkagi esimene kord, kui kogu maailm on haaratud sellisest epideemiast. Kuidas sellises olukorras käituda, ei tea isegi valitsused. Keegi ei tea seda ei Euroopas, ei maailmas, mitte kusagil. Kas peita end ja istuda kodus. Keegi ei tea, mida teha. Ma arvan, et elu läheb edasi ja äri tuleb teha. Tuleb üksteist aidata. Ja maske peab kindlasti kandma. Olen selle allahindlusega nõus.

FOTO: Videokaader