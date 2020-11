Solman: riik kohtleb enneaegselt sündinud laste emasid ebavõrdselt

«Sügavalt ennetähtaegse lapse sünd on alati ootamatu ning tekitab lapsevanemates hirmu ja teadmatust. See on emotsionaalselt ülimalt keeruline aeg, milleks lapsevanem ei saa kuidagi ennast ette valmistada,» kirjutas Solman Kiigele.

Eestis sünnib igal aastal pisut rohkem kui 700 enneaegset last. Lisaks võrdsele kohtlemisele materiaalses mõttes on rahvastikuministri soov, et riik pakuks emadele ja isadele, kelle perre on sündinud enneaegne laps, ka maksimaalselt psühholoogilist tuge raseduskriisinõustamise ja kogemusnõustamise näol.