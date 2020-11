Terviseamet: õpetajad ei pea koolis ilmtingimata maski kandma

«Kui haridusasutustes on koosolek või üritus, kuhu on kaasatud inimesed väljast või lapsevanemad, sel juhul on kohustatud maski kandma nii õpilased, õpetajad kui ka väljast sissetulevad inimesed,» kirjutas terviseamet vastuses Türi valla järelepärimisele.