Mustamäel alustas uisupark uut hooaega

Eelmise aasta detsembris esmakordselt avatud uisupargist on saanud mustamäelaste talvine lemmikajaviitekoht ning uue hooaja avamist ootasid pikisilmi nii suured kui väikesed mustamäelased, teatas linnaosavalitsus.

«Meil on hea meel pakkuda oma linnaosa inimestele mõnusat talvist meelelahutust ja on tore teada, et eelmisel aastal nautisid nii noored kui vanad liuväljal suuri uisukaari. Loodame sel aastal sama aktiivset osavõttu,» sõnas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Mustamäe uisupark ootab liuglema kõiki huvilisi. Lapsed, täiskasvanud, sõpruskonnad, koolirühmad, töökollektiivid – kõik on oodatud. Imeilus valgustus, mõnus muusika ja suurepärane atmosfäär toovad linnavalitsuse sõnul loodetavasti naeratuse näole igale uisutajale.

Eelmine aasta näitas, et uisupark muutus mõnusaks kodulähedaseks talviseks ajaveetmiskohaks paljudele mustamäelastele ja nende külalistele. Tegemist on vabaõhuliuväljaga ja riietuda tuleks vastavalt ilmale – see tähendab soojalt. Kinnaste ja mütsi kaasavõtt ei tee paha, sest õues on talv.

Laste uisuturvalisusriski peavad hindama eelkõige nende vanemad või saatja. Alati on kindlam ja ilmselt ka lõbusam, kui lapsel on vanem inimene jääl kaasas. Kui oma uiske kaasas pole, saab uisud laenutada. Laenutada saab ka abiraami ning kohapeal on võimalik uiske teritada.