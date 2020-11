Kesklinna asumites süttivad jõulutuled

«Esimesest advendist süttib jõuluvalgus järjepanu erinevates Kesklinna asumites. Tulesid on oodatud süütama ja jõulutundest osa saama kõik kohalikud elanikud, nii suured kui väiksed. Eriti oodatud on lapsed, sest neil on seal täita oluline roll,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.