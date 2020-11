Advendiaeg toob Tartu kesklinna hubase jõulumeeleolu

Tänavu ei toimu raeplatsil tavapäraseid rahvarohkeid ühisüritusi nagu pühapäevased advendiküünalde süütamised ja talvine tantsupidu. Küll aga leiab 12. detsembril aset traditsiooniline jõululaat, mille kauplejad on paigutatud hajutatult Küüni tänavale.

Alates esimesest advendist on suudlevate tudengite purskkaevu ümber avatud ligi 1000 ruutmeetri suurune liuväli, kus saab valguskettidest tähistaeva all uisutada kuni 17. veebruarini. Uisuväljaku kasutamine on inimestele tasuta ning selle läheduses asuvast paviljonist saab uiske laenutada.