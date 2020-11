Kaks Viru vangla ametnikku said väljastpoolt töökohta koroonanakkuse

Kokku on aktiivseid koroonaviiruse haigusjuhte Viru vangla teenistujate seas kaheksa, teatas vanglate pressiesindaja sotsiaalmeedias. Viru vangla vangide seas uusi haigusjuhte lisandunud pole. Varasematest koroonapositiivsetest Viru vangla vangidest on arstid tunnistanud tervenenuks 182. Varasemalt haiglaravil olnud vangide tervis on samuti paranenud ning nad on toodud tagasi vanglasse.