Circle K varustas kõik oma tanklad talvekütusega

Ta lisas, et Circle K arktiline diislikütus on suisa külmataluvusega -32 kraadi.

Nii bensiini- kui ka diiselmootoriga autode puhul on oluline hoida auto kütusepaak talveperioodil võimalikult täis ja tankida tihedamalt. See aitab paagis vaba õhu koguse hoida minimaalsena, vähendades veeauru kondenseerumist paagi siseseintele ning vee sattumist kütuse hulka.

Liiklusohutuse tagamiseks soovitab Circle K tootejuht vastu talve sõiduk korralikult ette valmistada ja lisaks talverehvide alla panemisele üle vaadata ka sõiduk tervikuna. «Peamine mure talve saabudes on alati aknapesuvedelik, kuna tihtilugu unustatakse ära, et ka suvine aknapesuvedelik läheb öökülmadega jäässe. Sellisel juhul ei aita muud, kui tuleb auto garaaži soojenema viia, et olemasolev aknapesuvedelik taaskord üles sulaks. Seejärel saab lisada talvise aknapesuvedeliku,» selgitas Melts.

Peale selle võiks talve hakul silikooniga üle käia kõikide uste ja pagasniku tihendid, et vältida nende kinni külmumist. «Selleks mõeldud pihustatav silikoon on müügil nii Circle K teenindusjaamades kui ka autotarvete kauplustes. Tihendite üle käimine on jõukohane kõigile ning see võtab vaid mõned minutid. Samuti on mõistlik enne talve kontrollida, et auto aku oleks töökorras ja täislaetud,» sõnas Circle K mootorikütuste tootejuht.