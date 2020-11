Maanteeinfot saab edaspidi koroonakriisist tuttavalt lühinumbrilt

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sõnul on 1247 juba praegu väga populaarne lühinumber. «Oleme alates märtsist vastanud riigiinfo telefonil 1247 enam kui 100 000 kõnele. Häirekeskuse teenindatavad teised lühinumbrid 1313, 1524 ja 1510 teenindavad aastas ligi 55 000 kõnet. Hea meel on tõdeda, et märtsis avatud riigiinfo telefon 1247 on avalikkuse poolt hästi vastu võetud.»

Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. Näiteks kui teel on liiklustakistus, tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms), teel on liiklusohtlikud augud, kruusatee on halvas seisukorras, tee on libe või lumme tuisanud jne. Rohkem infot leiab siit.