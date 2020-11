Kersti Sarapuu avaldas korruptsioonipatusele Kallole tänu

Tema sõnul on Kallo riigikogu töös olnud pühendunud, ta on teinud igakülgset koostööd ja seisnud Keskerakonna väärtuste eest. «Kalevi tasakaalustatud arvamused on aidanud Keskerakonna fraktsioonil kujundada seisukohti erinevates sõlmküsimustes,» põhjendas ta. Sarapuu lisas, et endise meremehena on Kallo sihikindlalt tegutsenud Eesti kui mereriigi arengu huvides.