Prokuratuuri eetikanõukogu: Perlingu toetus Parempoolsetele on ebaeetiline

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Kaarel Kallase sõnul andis prokuratuuri eetikanõukogu hinnangu, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige.

Eetikanõukogu hinnangul võib toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

Peaprokurör Andres Parmas selgitas, et ta nõustub täielikult eetikanõukogu hinnanguga. «Erakonna toetajaliikmeks olek ei sobi kokku prokuröri ametiga ning seda sõltumata faktist, kas prokuröri teenistussuhe on parasjagu peatatud või mitte. Antud juhul on hinnatud kitsalt prokuröri kuulumist erakonna liikmeühenduse toetajate hulka ning praegu ei räägi me prokuröri tegutsemisest poliitikuna. Loodan väga, et kõik prokurörid mõistavad seda ning selle vastu ei eksi,» lisas peaprokurör Parmas.

Lavly Perling ise ütles hiljuti, et poliitikasse minek pole tänapäeval populaarne otsus. «Kuid ühel hetkel saab lihtsalt mõõt täis ja ei saa enam niisama pealt vaadata, kuidas populismi ja räuskamisega Eesti edu maha mängitakse,» selgitas Perling oma otsust.

Ta leiab, et mida rohkem oma ala professionaale poliitikasse tuleb, seda kiiremini on võimalik asjad riigis taas korda seada.

«Olen suvest saati elanud kaasa Parempoolsetele - neil on ideed, tahe ja kogemused, et tänast olukorda muuta. Muutus Eesti poliitikas peaks algama Isamaast, kes kahjuks on muutunud kaisukaruks populistide kaenlas ja nii polegi enam paljudel parempoolsetel valijatel erakonda, kellele toetuda ja loota,» rääkis Perling.

Endise peaprokuröri arvates peaks erakond Isamaa olema jõud, mis aitab kaasa Eesti avatuks, targaks ja edukaks riigiks muutmisele. «Parempoolsete mõtted kattuvad selles osas minu omadega ja seetõttu soovin kaasa lüüa esialgu parteituna liikmeühenduse tegevuses ja panustada Eesti arengusse,» ütles Perling.