Maksumaksjate liit: lapse autoga kooli viimine võiks olla töösõit

EML on arvamusel, et arusaam sellest seadusesättest peaks jõudma ka maksuseadustesse ning nende rakendamise praktikasse. Konkreetselt teeb EML ettepaneku, et rahandusministeerium või maksu- ja tolliamet annaksid välja juhendi, mis tõlgendaks tööandja autoga töötaja lapse kooli või lasteaeda viimist ja sealt koju toomist töösõiduna, kuna sellise sõidu võimaldamisega täidab tööandja soolise võrdõiguslikkuse seaduse paragrahvist 11 tulenevat kohustust ühendada töö- ja pereelu. See tähendaks, et sellise auto pealt ei peaks maksma erisoodustusmakse ega oleks piiranguid käibemaksu mahaarvamisel.