Linnajuhid süüdistavad Tallinna maine kuhtumises teineteist

Postimees kirjutas eile, et välisriikides elavate inimeste võrgustiku InterNations küsitluse järgi on Tallinna väärtus elamispaigana välismaalaste silmis aastaga veidi kahanenud. Tallinna nõrgim koht välismaalaste silmis on kohalike elanike ebasõbralikkus, mis teeb raskeks siinse eluga kohanemise. Vaid 35 protsenti Tallinnas elavatest välismaalastest leiab, et kohalikud on nende suhtes sõbralikud.