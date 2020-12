Jaanus Karilaid: soliidsemalt Toomas Hendrik Ilves, soliidsemalt

Toomas Hendrik Ilves säutsus sotsiaalmeedias, et kui riiki juhib keskajas kinni, harimatu ja madalalaubaline Talibani valitsus, mis arvab, et geiabielu keelamine on riigi tähtsaim küsimus aga sinu, su vanemate, vanavanemate, ja laste tervis on kümnenda järguline. «Kärvaku, aga geidele teeme ära!» säutsus Ilves kohe pärast uudist, et koaltsioon jagas suurima toetuse 141 000 eurot abordivastasele liikumisele.