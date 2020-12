Mupo asus valvama Vabaduse platsi valgusparki

Mupo juhataja Aivar Toompere sõnul oli põhiprobleem selles, et vanemad lubasid oma lastel segamatult valguselementide vahel turnida. «Installatsioon on õrna konstruktsiooniga ning ei ole ette nähtud ronimiseks või nende vahelt läbi pugemiseks. Oht oli, et installatsioon lõhutakse ja lapsed võivad end vigastada. Lisaks majanduslik kahju – tegemist on päris kalli valguslahendusega,» selgitas Toompere.