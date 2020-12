Homme õhtuks ja ööseks värvub Kaarsild prožektorite valguses rohe-must-valgeks. «Miks valed värvid?» küsiks nüüd õige eestlane. Juhtub sageli, et korporatsiooni Revelia lippu nähes peetakse rohelist sinise asemel veaks. Ometi on see viga lehvinud uhkesti juba sada aastat ja on õigupoolest kõige loogilisem edasiarendus Eesti Üliõpilaste Seltsi ja Eesti Vabariigi sinimustvalgest.