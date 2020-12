Laupäeval toimub Tallinnas Valgevene solidaarsusaktsioon

«Ürituse eesmärk on rääkida tänapäeva Valgevenest kui riigist, kus kodanik on diktaatori ori ning vägivald on ainus viis inimise üle kontrolli hoidmiseks, aga ka valgevenelaste tugevusest, ühtehoidmisest ja paindumatusest oma soovis reziimi lammutada,» vahendasid ürituse korraldajad.

Korraldajate sõnul on valgevenelased protestinud 114 päeva presidendivalimiste tulemuste vastu ning protest on võtmas uusi vorme. «Nüüd pole see lihtsalt protest režiimi ja Lukašenka vastu, see on võitlus elu eest vabas riigis. Kaotuse hind on väga kõrge: Valgevene võib muutuda koonduslaagriks.»

«Nelja kuu jooksul tsiviliseeritud maailm on õppinud tundma lukasismi olemust: riigisüsteemi, kus kogu rahvas on ühe inimese soovi täielikus alluvuses. Inimõiguste rikkumised, seadusetus, piinamised, banditism - sellega seisavad valgevenelased silmitsi iga päev. Kaheksa tapetut, üle 30 000 kinnipeetu, üle 4000 avalduse mõrva, vägivalla või piinamise kohta, 900 poliitiliselt motiveeritud kriminaalasja, 146 poliitvangi, tuhanded vanglas veedetud päevad,» teatasid solidaarsusaktsiooni korraldajad.

Korraldajate sõnul ei ole keegi võimude seadusetuse eest kaitstud. «Lukašenka on valmis võimu säilitamiseks tegema kõik endast oleneva: 15 tuhande elanikuga Minski protestielamurajooni eraldamine kolmeks päevaks soojus- ja veevarustusest; Minskis suurenenud patrullimise tsoonide loomine; korteritesse sisse murdmine aktivistide äraoleku ajal; riiki sisenemise keeld valgevene kodanikele; inimeste röövimine tundmatute isikute poolt ja palju muud, mida pool aastat tagasi poleks «stabiilses» Valgevenes osatud ette kujutada.»

«Kinnipeetavate suhtes rakendatav vägivald ja piinamine on Lukašenka režiimi eraldi tunnus. Inimesed on sunnitud kinnipeetmisasutuste hoovides seina ääres 8–12 tundi järjest püsti seisma. Areteeritud protestijad pekstakse eriti jõhkralt valgevene keeles rääkimise eest. Areteerituid hoitakse eeluurimisvanglas kohutavates tingimustes, ilma soojenduseta ja hügieenitoodeteta,» teatasid korraldajad.

