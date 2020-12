Kaljulaid: arutelu abordi üle ei peaks kuuluma tänasesse Eesti ühiskonda

Ajal, mil valitsuskabinetis käib arutelu lisaks koroonakriisile ka abielureferendumi üle, arutles president, kas tähelepanu riigijuhtimises ebaolulisse suunda ei haju.

«See, mis paistab täna olevat esmatähtis, olgu see siis järgmise aasta eelarve, katuseraha või diskussioon üldiselt - kas on üldse õigust inimestele ette heita, et nad vaatavad koroonaviiruse küsimusest mööda? Kui samamoodi on viirusest võimalus mööda vaadata näiteks referendumi küsimusega,» rääkis ta saates.

Siiski nentis ta, et kui ka 80 protsenti inimestest maski kannaks, säästaks see riiki «lukku panemisest».

Katuserahadest võitis enim abordivastane ühing MTÜ Elu Marss, mis tema hinnangul on poliitilise tegevusena aus ja selge, nähtavasti ka valitsusele olulisim teema: «Ma loodan, et ka valijale on see sama selge ja rõhutan, see on kogu koalitsiooni ühine nimekiri,» ütles Kaljulaid. Samas viitas ta ka KOV-idele: «See, kui palju sinu valda raha voolab, see sõltub ainuüksi isiklikest suhetest, millestki täiesti läbipaistmatust.»

Ent president ei mõista, miks on Eesti ühiskonnas abordi keelustamine täna teemaks, ning tema hinnangul ei peaks ühiskonda selline küsimus kuuluma: «Ma ei oleks kunagi arvanud, et nüüd pean ma mõtlema sellistel teemadel mõeldes oma tütrele, tütretütrele,» sõnas ta ja lisas, et abordiküsimus on imporditud diskussioon, mis pole oluline olnud ja mida oluliseks pidama ei peaks.

Palju kõneainet pakkunud abielureferendum on presidendi sõnul suurem kui küsimus ise, ning samuti tekitatud lõhe, millest toituda lootuses paremale häältesaagile: «Tegelikult on ju küsimus selles, kas ikka iga inimene on teise inimesega samavääriline,» ütles ta.