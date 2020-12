«Uus arhitektuurne kompositsioon Pronksi tänava ja Tartu maantee nurgal kujutab endast tervikut, kus on esindatud nii meesenergia kui ka naisenergia. Vertikaalne sammas on mees, siinusena lainetav horisontaal aga naine. Suur kaarjas ekraan seob kõik üheks tervikuks. Kui ansambli ristmikupoolne külg on üsna plastilise vormiga, siis tagakülg on hoopis teistsuguse rangema geomeetriaga,» öeldakse planeeringu algatamisettepaneku seletuskirjas.