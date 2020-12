EPL likvideeris kultuuritoimetuse ja koondas eelviimase toimetaja

Koondatud kultuuritoimetajatele tundus, et soov oli lihtsalt neist lahti saada, kuigi ametliku põhjendusena toodi struktuurimuudatused.

EPLi ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütles, et toimetuse soov pole kultuuriajakirjandust tappa, vaid vastupidi – see kõik peaks kaasa aitama kultuuriajakirjanduse kasvule.

«Kõikide seniste muudatuste eesmärk on kultuurilugude ja kultuuriajakirjanduse kasvatamine EPLis, LPs ja Delfis. Meil on selge plaan, kuidas kultuurile – nii läbi uudiste, arvamus- ja olemuslugude, reportaažide, podcast'ide, ürituste jne – veel rohkem tähelepanu pöörata. Ja see on juba lähiajal ka kõigile lugeda, kuulata, vaadata. Me peaks olema rumalad ja lühinägelikud, kui tahaksime kultuuriajakirjandust kahjustada. See on välistatud!» kommenteeris Soonvald.

Kevadise eriolukorra ajal ei tohtinud töötajaid koondada, kui ettevõte soovis olla palgatoetuse kõlblik. Ekspress Grupp vähendas töötajate töötasusid ja kuna ka käive vähenes, vastasid nad palgatoetuse tingimustele. Pärast eriolukorda, kui palgatoetus lõppes, koondati aga ühe kultuuritoimetaja ametikoht. Neid jäi järele kaks, lubadusega, et rohkem kindlasti ei koondata, kirjutab ERR.

Sügise saabudes kaotati struktuurist ka eraldi kultuuritoimetus ja selle viimased kaks töötajat viidi üle LP koosseisu. Kuniks möödunud reedel oli veel ühel kultuuritoimetajal viimane tööpäev. Talle anti koondamisotsusest teada sama nädala esmaspäeval.

ERRile teadaolevalt oli kultuuritoimetus pideva sisuturunduse ja «kollaste teemade» kajastamise surve all ehk toimetajatelt eeldati kultuuritegelaste kohta enam «kes kellega käib» nurkade kajastamist, mis toimetajate hinnangul pidanuks aga pigem Kroonika pärusmaaks jääma.

Toimetuse juhid eeldasid kultuuritoimetajatelt EPLi korraldatavate kontsertide lakkamatut kajastust, millele viimased vaikset vastupanu ostasid. Eriti suureks paisus surve järjekordne artikkel kontserni korraldatavast kultuuriüritusest kirjutada siis, kui piletimüük ootuspärases tempos ei sujunud. Kui kultuuritoimetajad sellest keeldusid, lasti artikleid teistel kirjutada.

Soonvald ütleb, et tal on kahju, kui keegi on tundnud survet kultuuriüritusi liiga palju kajastada.

«Aga kindlasti oleme iga Ekspress Meedia poolt korraldatud ürituse eelkajastamisega otsinud tasakaalupunkti, mis oleks sisuline, väärikas, proportsionaalne ega tekitaks meile piinlikkust. Võimalik, et oleme tasakaalupunkti otsides läinud ka liiga tormakaks. See on meile olnud siis ka õppetunniks,» ütles Soonvald.

Ka pandi toimetajatele väidetavalt pahaks liiga palju kultuuriüritustel käimist ja ise arvustuste kirjutamist, mida võinuks rohkem kaasautoritelt sisse tellida. Seda etteheidet Soonvald eitab.

Lisaks kultuuritoimetusele on muudatused toimumas ka EPLi majanduslisas Ärileht. ERRile teadaolevalt ei jätka Ann-Marii Nergi enam Ärilehe juhina, tema asemele asub Ärilehe toimetaja Tanel Saarmann. Reporter Kaja Koovit lahkub aga kontsernist sootuks.