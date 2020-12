Raivo Aeg ootab Parempoolsetelt vabanduse palumist

«Eesti on õigusriik ning prokuratuur on oma töös ja hinnangutes sõltumatu. Prokuratuuri otsused võivad ühele ühiskonna liikmele või grupile mitte meeldida, aga see ei anna neile õigust seada kahtluse alla Eesti õigusriigi ühe olulise alustala sõltumatust,» ütles Aeg.

Esmaspäeval teatas prokuratuuri eetikanõukogu, et endise peaprokuröri Lavly Perlingu asumine Isamaa ühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks on ebaeetiline. Parempoolsete ühendus aga leiab, et prokuratuuri hinnangul on poliitiline maik.

«Rünnak prokuratuuri vastu on eriti inetu just seetõttu, et Lavly Perlingu käitumise hukka mõistnud prokuratuuri eetikanõukogusse kuuluvad väga kogenud ja teenekad prokurörid, kelle poliitilises sõltumatuses ja erapooletuses ei tohiks küll kellelgi vähimatki kahtlust olla,» selgitas Aeg. Minister loodab, et Parempoolsed saavad aru, et nad on oma süüdistustega üle piiri läinud ja vabandavad.

Parempoolsed ootavad peaprokurörilt selgitust

Parempoolsete esimees Kristjan Vanaselja ütles Postimehele, et hommikuses teates nad rõhutasid soovi, et peaprokurör Andres Parmas tuleks ja selgitaks tagamaad: miks protsessi on aetud seljataga? Miks ei ole küsitud kommentaari Lavly Perlingult, et miks ta sellise sammu tegi? «Parmas võiks avalikult kommenteerida, mis selle otsuse taa oli, et nüüd tuleb uurida,» märkis Vanaselja.

Vanaselja selgitas, et liikmeühendus ei näe mingit eetilist probleemi kuna Perling ei ole juriidiliselt erakonna liige ja tal on ka teenistussuhe lõpetatud. «Ta tegelikult töötab teistes struktuurides. Meie siin seda konflikti ei näe,» lisas Vanaselja.

Prokuratuuri vastulause Parempoolsete süüdistusele:

Prokuratuur taunib igasuguseid valeväiteid justkui oleksime sekkunud poliitikasse. Vastupidi – prokuratuur on apoliitiline asutus ning meie jaoks oluline, et prokuratuuri apoliitilisus seisaks väljaspool kahtlusi.

Just sel põhjusel on prokuratuuriseaduses sätestatud prokuröridele formaalne keeld olla erakonna liikmeks. Samas on prokuratuuri jaoks eelnevast üheselt selge seegi, et prokurörile ei ole keelatud mitte pelgalt formaalne erakonda kuulumine, vaid just poliitiline tegevus. Sellisele seisukohale asus ka prokuratuuri eetikanõukogu, pidades kohatuks olukorda, kus prokurör on asunud erakonna liikmeühenduse toetajaliikmeks. Need põhimõtted kehtivad kõigile prokuröridele, sh prokuröridele, kelle teenistussuhe on erinevatel alustel peatunud, alates prokuröri ametisse nimetamisest kuni tema teenistussuhte lõpuni.

Prokuratuur juhib tähelepanu sellele, et prokuratuuri eetikanõukogu liikmed on prokurörid endi seast valinud prokuratuuri üldkogul. Nõukogu liikmed on valitud kogenud ja pikaajalise teenistusstaažiga prokuröride hulgast. Nõukogu ei allu prokuratuuri juhtkonnale ja kujundab enda seisukohad sõltumatult, lähtudes prokuröride eetikakoodeksist, prokuratuuriseadusest ja teistest prokuröride teenistust reguleerivatest õigusaktidest ning põhimõtetest.