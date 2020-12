E-apteegist saab nüüdsest tellida retseptiravimeid ainult iseendale

Apotheka e-apteegi omaniku ja juhi Jürgen Jänese sõnul ei saa alates teisipäeva pealelõunast e-apteegist oma lähedasele retseptiravimeid tellida. «Siiani oli võimalus näiteks Covid-19 diagnoosi saanud lapse emal tellida oma lapse retseptiravimid e-apteegist. Praeguses olukorras, kus sageli viibib terve pere isolatsioonis, oli selline võimalus väga suureks abiks retseptiravimeid üldse saada. Sarnane olukord on maal elava vanavanemaga, kes ei pääse ise apteeki. Ka temale sai lähedane kuni eilseni tellida e-apteegist retseptiravimid koos kojukandega. Paraku nüüdsest seda enam ei saa teha,» selgitas Jänese.

Siiani kasutas võimalust tellida oma lähedasele ravimid e-apteegist ligi kolmandik kõikidest e-apteegi kaudu retseptiravimite ostjatest. Eriti suur vajadus tekkis sellise tellimisviisi järgi kevadise eriolukorra ajal ja on aktuaalne taaskord uue viiruse puhangu oludes.

30. novembril tegi andmekaitse inspektsioon ühepäevase täitmise tähtaja ja 100 000 euro suuruse sunniraha hoiatusega ettekirjutus-hoiatuse kolmele apteegiketile, mis võimaldasid oma e-apteegis teise inimese isikukoodi teades vaadata tema kehtivaid retsepte ilma, et retseptiomanik oleks andnud selleks nõusoleku. «Pidasime vajalikuks kiiremas korras peatada e-apteekides isikukoodi alusel inimese kehtivate retseptide loetelu kuvamine teistele isikutele, kuivõrd selliseks avaldamiseks puudub õiguslik alus,» kõneles andmekaitse inspektsioon järelevalvejuht Maris Juha.

Andmekaitse inspektsioon leiab, et teistele inimestele retseptiravimi ostmine peab olema küll võimalik, aga lahendus peab tagama, et apteeker peab olema kindel, et retseptiinfole pääsetakse ligi retseptiomaniku nõusolekul. Inspektsioon ei saa olla nõus andmekaitsenõuete vastu eksimisega kolme apteegiketi e-apteegi lahenduses.