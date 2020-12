Ratas sõidab Ida-Virumaale, et tutvuda sealse koroonaolukorraga

Ida-Virumqa on Eesti kõige kõrgema nakatumise suhtarvuga maakond.

Otsus väisata Ida-Virumaad sündis täna toimunud videosilla käigus, millest võtsid osa kohalike omavalitsuste ning hädaabiteenuste ja terviseameti esindajad, teatab valitsuse pressiteenistus. «Võimalus tutvuda idavirulaste nägemusega sellest, mida valitsus peab täiendavalt tegema nii üleriigiliselt kui ka konkreetse regiooni suunas, on väga tänuväärne ja vajalik. Terve Eesti eesmärk on üks, et koroonaviiruse levikut paremini ohjeldada ning vähendada selle laastvat mõju majandusele ja inimeste heaolule,» ütles peaminister Ratas.

Nakatumistase on Ida-Virumaal tänase seisuga 808,88 ehk kaks korda kõrgem kui Harjumaal. Sillamäel on nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta juba üle tuhande.

Valitsuse teatel on kohalike omavalitsuste ja terviseameti spetsialistide suurimaks murekohaks huviharidus, harrastussport ning võistlused siseruumides, sest just sealt on paljud haiguskolded alguse saanud. Samuti teeb murelikuks see, et inimesed jätkuvalt käivad kergemate haigussümptomitega tööl.

«Tegemist on piirkonnaga, kus kaugtöö tegemise võimalused ei ole nii laialdased, ja seetõttu on eriti tähtis, et töötajad ja tööandjad koostöös tagaksid viiruse leviku peatumise töökohtades,» sõnas peaminister.