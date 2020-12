Eesti loodab aasta alguses koroona vastu vaktsineerida 100 000 inimest

«Arvestades erakorralist pandeemiat, on tõesti tehtud ebatavalised sammud. Kui tavaliselt algab ravimitootmine pärast seda, kui müügiluba on antud, siis antud juhul on need käinud paralleelselt, et võimalikult vähe kuluks aega pärast müügiloa saamist ja vaktsineerimine võiks alata võimalikult ruttu,» selgitas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.