Sule: järgmine nädal võib plaaniline ravi oluliselt väheneda

Sule ütles, et teadlaste arvestuste järgi on järgmise paari nädala jooksul koroonaviirusesse nakatunute arvu kasv kiire ning see tähendab ka haiglaravi vajavate inimeste arvu kasvu.

«Nakkuskordaja on praegu 1,2 ja see on väga kõrge. Ja kui täna meil on haiglates 200 inimest, siis praeguse prognoosi järgi järgmise nädala number saab olema 400 alla,» lausus ta.

Haiglaravi vajavate inimeste arvu kasv mõjutab samas seda, kui suures mahus saavad haiglad läbi viia plaanilist ravi.

«Haiglate puhul tähendab tänane olukord, et neil on oluliselt juba plaanid 10. detsembriks minna üle suuremale voodifondile ja see tähendab kindlasti mõju ka plaanilisele ravile,» sõnas Sule.

Ta lisas, et praegu saab plaanilist ravi paljudes haiglates veel korralduslike meetmetega mõjutada, pikendades näiteks operatsiooniplaani ja tehes selliseid samme, mis inimeste jaoks teenuse kvaliteeti ei mõjuta, aga parandavad efektiivsust.

«Järgmisest etapist hakkab kindlasti meie haiglate võimekuse tõstmine mõjutama plaanilist ravi ja päris tuntavalt,» rõhutas Sule.