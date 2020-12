Äsja loodud transpordiameti uus juht saab palka 7500 eurot

«Kaidol on pikk kogemus juhina nii avalikus- kui erasektoris,» selgitas Aas. «Tal seisab ees väga suur töö, et ühendada kolm senist olulist transporti reguleerivat ametit ühtseks tervikuks.»

Padari sõnul on tema ülesanne viia lõpuni ametite ühendamine, mis hoolimata keerulisest olukorrast sel aastal on toimunud paljude inimeste pingutusena eduloona. «Eelkõige pean oluliseks kolme suunda. Esiteks vaatame, kuidas efektiivistada inimeste ja kaupade liikumist koos ja erinevatel transpordiliikidel. Teiseks peame astuma kiireid samme rohelise liikuvuse suunas,» lausus Padar. Kolmandaks oluliseks teemaks on inimeste ohutus, lisas ta.