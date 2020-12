Mart Luik: turgutame siseturismi pealinnas soodsamate parkimistasudega

«Tallinna ettevõtted nii vanalinnas kui kesklinnas on koroonakriisis üks enim kannatada saanud valdkondi. Välisturistid pole siia pandeemia pärast pääsenud ja siseturistid on pigem eelistanud teisi piirkondi. Et ettevõtluse olukorda leevendada, tegi volikogu Isamaa fraktsioon linna 2021. aasta eelarvesse ettepaneku erakorraliselt kehtestada vanalinna ja südalinna

Luige sõnul ei sattu Eesti elanikud just sageli Tallinna vanalinna ja südalinna. Selle takistuseks on muuhulgas ka ühed Euroopa kõrgemad parkimistasud. Samas tegutseb pealinnas suur hulk turistidest sõltuvaid ettevõtjaid, kelle ellujäämine selles kriisis on Tallinnale väga oluline. Tallinn on küll COVID-19 meetmena kehtestanud oma pindadel tegutsevatele ettevõtetele üürisoodustused, kuid suur osa vanalinna ettevõtjatest ei tegutse linna pindadel ja neil pole sellest meetmest mingit kasu.