Eesti ja USA viisid läbi ühise küberoperatsiooni

«Ühised operatsioonid meie lähima liitlase USAga on vajalikud, et tagada meie teenuste küberturvalisus. Sellised operatsioonid annavad meie spetsialistidele võimaluse jagada kogemusi ning samuti võimaldavad saada tagasisidet meie praeguse küberkaitsevõime kohta. Operatsioon oli edukas verstapost meie kahepoolses koostöös USA partneritega,» ütles Eesti kaitseväe küberväejuhatuse ülema asetäitja Mihkel Tikk.

Hartman märkis, et kübermeeskonnad otsivad, tuvastavad indikaatoreid ja eemaldavad aktiivselt vastaspoolte pahavara. «Seejärel jagame teavet selle pahavara kohta, mitte ainult USA valitsusega, aga ka erasektori küberkaitse ettevõtete ja liitlastega, et tõsta USA kriitilise taristu ja seotud võrkude turvalisust.»

USA Hunt Forward meeskonnad mängivad väga olulist rolli USA küberväejuhatuse «Persistent Engagement» initsiatiivis, mille eesmärk on takistada pahatahtlikku tegevust küberruumis, mis jääb allapoole otsese sõjategevuse piiri. USA küberväejuhatuse ekspertide ülesanne on kaitsta USA valitsuse võrke ja platvorme vastaste eest.

USA relvajõudude nn. Defend Forward strateegia näeb ette koostööd oluliste partneritega, et ennetada küberruumis tegevusi, mida on võimalik kasutada ka USA kriitilise taristu vastu.

«Eesti digitaalne ühiskond sõltub küberist, samuti ka riigikaitse. Meie jaoks on oluline, et Eesti oli üks esimesi, kellega USA sellise ühisoperatsiooni läbi viis, mis andis meile võimaluse saada hinnang meie võrkude turvalisuse kohta. Kuivõrd oleme maailmas liidrid küberteemadel, siis peame olema valmis kogemusi jagama ka liitlastega, et oma võrke paremini kaitsta,» ütles Eesti kaitseministeeriumi asekantsler Margus Matt, kelle vastutusalasse kuulub ka küberpoliitika.

«Küber on meeskonnasport – keegi ei suuda küberohte peatada üksinda,» ütles USA abikaitseminstri asetäitja küberpoliitika alal Thomas Wingfield. «Meie strateegia põhineb koostööle liitlastega ja partneritega erasektoris, akadeemilistes asutustes ning rahvuslike ja kohalike valitsusetega, tagamaks, et meie küberruum on turvaline ja avatud ning mootor innovatsiooniks ja arenguks,» lisas Wingfield. USA küberväejuhatus koostöös USA Euroopa väejuhatuse ja NATO liitlastega töötavad ööpäevaringselt, et takistada pahatahtlikku tegevust küberruumis.