Turismifirmad: lennureisijate eneseisolatsiooni kohustus tuleks ära kaotada

Liidu presidendi Tiit Pruuli sõnul on uute juhiste näol tegemist sammuga, mis aitaks lennufirmadel, reisibüroodel, majutusettevõtetel ja teistel turismiga seotud ettevõtetel kriisiaegses olukorras efektiivsemalt tegutseda, suurendamata viiruse leviku ohtu.

«Rääkisime juba sügisel, et lennureisidel on oluliselt väiksem võimalus viirust saada kui näiteks lähikontaktide kaudu linnatänaval. Kui inimene on terve, järgib seatud eeskirju ning kasutab kaitsemeetmeid, pole tal mingit põhjust pärast lennureisi kümme päeva karantiinis istuda,» ütles Pruuli pressiteates.