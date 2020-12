Lõhejõgedel tabati tänavu üle 30 röövpüüdja

«Ehkki kalakaitseinspektorite ja vabatahtlike kalavalvurite õhtud ja ööd mööduvad kõige kriitilisemal ajal enamjaolt jõgede ääres valvates, ei õnnestu kõiki rikkumisi ära hoida,» märkis Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Aare Pai. «Eelmise aastaga võrreldes on rikkumisi isegi rohkem, mis on tõenäoliselt seotud just tihedama järelevalvega,» lisas Pai.

Lisaks on jõgedest ja suudmealadelt eemaldatud märgistamata ja tähistamata püügivahendeid, millede omanikke ei ole võimalik kindlaks teha. Harjumaa veekogudest on leitud 13 selguseta kuuluvusega nakkevõrku, viis mõrda ja lisaks seitse silmutorbikut. Lääne-Virumaal eemaldati jõgede suudmealadelt kolm peremeheta nakkevõrku, lisaks leiti kaheksa silmutorbikut.

Harjumaa inspektorite sõnul on sel aastal olnud mitmeid asitõendite, see tähendab püügivahendite ja püütud kalade peitmise juhtumeid. Nii kevadisel meriforelli püügil jõgedes kui ka sügisel on visatud spinning või ritv vette või põõsa alla, et seda inspektorite eest peita.