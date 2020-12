Eesti e-riik läheb Tonga kuningriiki digipöörama

E-riigi Akadeemia tegevjuhi Hannes Astoki sõnul on tegemist kaugeima kohaga maailmas, kuhu Eesti e-riigi kogemust nii ulatuslikult vahendatakse. «Eesseisvad ülesanded nagu kolm suurt vaala, mis loovad aluse Tonga digipöördele. Kaasame Eesti parimaid oma ala eksperte nii avalikust kui erasektorist, et Tonga valitsuse IKT-alane võimekus uuele tasemele viia,” ütles Hannes Astok. „Nõustamist teeme kaugtööna ja et ajavahe on 11 tundi, töötavad eksperdid öösiti,“ lisas ta.