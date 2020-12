Kaks nädalat tagasi Tartumaal kadunud Ago on endiselt leidmata

Politseile laekus 25. novembri õhtul info, et Ago lahkus oma Tüki külas asuvast kodust ning lähedastel puudub teadmine, kus mees võiks viibida. Kodust lahkudes jättis mees maha nii oma isiklikud asjad kui ka mobiiltelefoni.

Politsei on kontrollinud hulga erinevaid aadresse, kuid meest pole endiselt leida õnnestunud.

Paralleelselt info kogumisele on politsei viimastel päevadel meest püüdnud leida ka maastikuotsingute käigus. Üle on vaadanud mehe kodukant Tüki külas ning seda ümbritsevad teed, metsad ja soisemad alad. Omal käel on meest kodu lähistelt leida püüdnud ka tema lähedased ja tuttavad.