Imre Sooäär pole riigikokku minekut praeguseni otsustanud

«Mul on õigus otsustada esmaspäevani ja ma kasutan seda võimalust,» vastas Sooäär reedel BNS-i küsimusele, kas ta asub esmaspäeval riigikogu liikmeks. Vastates küsimusele viivitamise põhjuste kohta ütles Sooäär, et «selgitan seda esmaspäeval».

Kui Sooäär otsustab korruptsioonikuritegudes süüdi jäänud Kalev Kallo asendusliikmena riigikokku minna, on abielureferendumi vastastel üks vastuhääl juures. Sooäär on öelnud, et kavandatavat abielureferendumit ta ei toeta.