Keskerakonna juhatus arutab Kallo väljaviskamist enne jõule

14.01.2020. Tallinn. Savisaare kohtuasi, Harju maakohus lahend. Kohus. Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid Keskerakonna veterani Kalev Kallo. The long-running Edgar Savisaar corruption hearings ended Tuesday with only one co-defendant, Kalev Kallo being convicted and sentenced, to a suspended sentence, at Harju County Court. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES FOTO: Eero VabamÄgi

