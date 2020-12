Terve elu eriolukorras: vaata elu puuetega inimeste pilgu läbi

«2020. aasta on pakkunud kõigile võimaluse kogeda ja mõista, mis tunne on elada pidevate piirangutega. Koroonakriis möödub varem või hiljem, kuid Eestis on 150 000 inimest, kes puude tõttu kogevad piiranguid terve elu jooksul,» ütles EPIKoja juhatuse liige Jakob Rosin.

EPIKoja sõnul puudutab tervisekriis kõiki eestimaalasi. «Paljude jaoks on tegemist esmakordse kogemusega, kui enda ja lähedaste tervisele ja toimetulekule tuleb nii hoolsalt ja pidevalt mõelda. Kuid see kogemus on ka võimalus õppida empaatiat.»

«Tunnustan Eesti Puuetega Inimeste Koda, kes on olnud aastaid ministeeriumi hea koostööpartner ning aidanud Covid-19 kriisi ajal vahendada puuetega inimestele või puudega laste vanematele ning eestkostjatele infot nii valitsuse kehtestatud piirangutest, riigi pakutavatest tugimeetmetest kui koroonaviiruse käitumisjuhistest ja nõuannetest,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul on tähtis, et oluline informatsioon oleks ligipääsetav kõigile, mistõttu on ministeerium valitsuse ja terviseameti pressikonverentsidele tellinud viipekeeletõlke, et teave jõuaks ka kurtideni. Minister lisas, et tööd tehakse veel selle nimel, et teistel sihtgruppidel kõigis eluvaldkondades ja piirkondades oleks ligipääs infole parandatud.

«Soovin, et karm kriisikogemus annaks uut hoogu ligipääsetavama keskkonna tekkele. Et maja ehitades või korterit ostes taipaksime nõuda lapsevankri ja ratastooliga ligipääsetavat, et äppi või veebilehte luues mõtleksime ka nägemispuudega kasutajatele. Et kuulmispuudega inimesega suheldes kõneleksime selgelt ja katmata suuga. Et märkaksime ja hooliksime päriselt, tegudes,» on Rosin lootusrikas.

EPIKoda avaldas ülemaailmse puuetega inimeste päeva raames sotsiaalsed lühifilmid, näitamaks elu puuetega inimeste silme läbi.

Valvame oma tervist

Väärtustame liikumisvabadust

Kuulame ja oleme kuuldud