Arestimajast Viru vanglasse toodud vang osutus koroonapositiivseks

Varasematest koroonapositiivsetest Viru vangla vangidest on arstid tunnistanud reedese seisuga tervenenuks 209. Nakatunud vangidest keegi haiglaravi ei vaja. Nakatunud vangidest on karistusaja lõppemise tõttu enne tervenemist vabanenud seitse, kelle järele valvamiseks vajalikud andmed on edastatud terviseametile. Seega on Viru vangla vangide hulgas aktiivseid koroonajuhte neli. Viru vangla teenistujate seas on aktiivseid juhtumeid viis.