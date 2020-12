Dmitrijev jalgpalliklubi katuserahast: treenerid on teinud klubis tööd tasuta

Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev kirjutas Postimehes avaldatud loole sotsiaalmeedias vastulause, et on arusaamatu, miks kommenteeris jalgpalliklubile raha eraldamist Heidi Uustalu, kes ei tunne jalgpalli vastu huvi.

«Tundub, et 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiskampaania on juba alanud! Huvitaval kombel ei kommenteeri Lüganuse valla poolt FC Alliance'i jalgpalliklubile raha eraldamist mitte volikogu esimees ega vallavanem, vaid Reformierakonna kohaliku osakonna juht Heidi Uustalu, kes ütleb välja, et pole FC Alliance jalgpalliklubist midagi kuulnud. Aga pole ka ime! Kui inimene ei tunne huvi jalgpalli vastu, siis teist vastust ei saanudki tulla,» ütles Dmitrijev.

Ta selgitas, et FC Alliance'i puhul on tegemist pilootprojektiga, millega on liitunud käesoleva aasta hooajal mitu Ida-Virumaa jalgpallikubi. Veel on käed löönud Rakvere JK Tarva esindajad. Kõigi ühine eesmärk on toetada noorte arengut ning projekti toetab Eesti Jalgpalli Liit.

«Lõppenud hooajal saavutas Ida- ja Lääne Virumaa nime all mängiv meeskond Eesti meistrivõistluste U17 Eliitliiga Esiliigas viienda koha, edastades muuhulgas U17 FC Levadia meeskonda. FC Alliance'i klubi logo all mängival Ida-Virumaa liitmeeskonnal on selge visioon jõuda Eesti parimate hulka U17 vanuseklassis ning pakkuda tulevikus konkurentsi ka teistes vanuseklassides.»

«Kui Postimees viitab 16 mängijale, siis neid on tegelikult 2021. hooajal kolm meeskonda ning kokku 50 noort, kes hakkavad esindama Ida-Virumaad esiliigas B, teise liiga Põhja/Ida piirkonnas ning U17 eliitliigas. 2022. aastal on klubil plaanis esindada maakonda lisaks U16 ja U19 meeskondadega,» jagas Dmitrijev ja lisas, et seeläbi soovitakse tõsta noorjalgpallurite motivatsiooni jääda enda regiooni tippklubisse ja sellega pakkuda konkurentsi pealinna meeskondadele.

Poliitiku sõnul on 2019. aastal tegevust alustanud klubi esindajad korduvalt toetuste saamiseks kohalike omavalitsuste poole pöördunud, kuid rahaliste vahendite nappuse kui ka KOVides kehtestatud raha jaotamise põhimõtete tõttu ei ole see tulemust andnud.

«Klubil on olemas arengukava, mille elluviimise suurimaks takistuskiviks on siiamaani stabiilse rahastusallika puudumine. Seetõttu on meeskonna treenerid teinud klubis tööd tasuta ja enda vabast ajast, sest tegemist on pikaajalise visiooni ja projektiga,» kinnitas Dmitrijev.