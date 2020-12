Uuel aastal läheb sõjalistele operatsioonidele kuni 175 kaitseväelast

Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) selgitas, et Eesti on usaldusväärne liitlane, kes on rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalenud 25 aastat. «Meie edukas tegutsemine operatsioonidel on meie riigi tunnustatud kaubamärk. Järgmise aasta teeb eriliseks see, et oleme valmis Iraaki saatma kaitseliitlased. Ühelt poolt võimaldab selline samm tugevdada liitlassuhteid, teisalt annab see võimaluse kaitseliitlastel saada rahvusvahelise sõjalise operatsiooni kogemuse,» lisas Luik.