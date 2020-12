Talving: sel talvel on üheperejõulud, vanavanemad kaasaks ainult virtuaalselt

Ma arvan, et võime vaadata objektiivselt, mida on [paljunemistegur] R teinud viimase kuu jooksul ja viimaste meetmete foonil. 24. novembril kehtestas valitsus uued reeglid ja need ei ole ju R-i muutnud. Mario Kadastiku ja Krista Fischeri tehtud prognoos näitab, et meil on aastavahetuseks Eesti haiglates 700 haiget, mis tähendab sadat haiget igal nädalal. See paneb igasuguse tervishoiusüsteemi pinge alla.