Turvakaamera video ⟩ Liinibussi «karistanud» auto juht peab nüüd kolm kuud bussiga sõitma

Metodistki kiriku juures asuval ristmikul aset leidnud vahejuhtumi salvestasid arvukad turvakaamerad. Videost on näha, kuidas Narva maanteel valgusfoori taga seisnud sõidukid hakkavad Pirita poole sõitma. Nii esimeses kui ka teises sõidurajas sõidavad kõrvuti kaks liinibussi.

Liiklust takistanud juht on kindlaks tehtud ning politsei võttis tal selle eest kolmeks kuuks juhtimisõiguse.

«Suvel arvas üks autojuht, et ühistranspordil läheb foori juurest liikumasaamiseks liiga kaua aega ja oma arvamust sellest väljendas ta videosalvestuselt nähtuval viisil. Arvates, et umbes 15 sekundit seismist on teistele liiklejatele piisav karistus, juht lahkus,» märkis videoty jaganud liiklusjärelevalvekeskus.